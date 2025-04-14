Берлин предоставит Киеву полмиллиона снарядов в рамках инициативы ЕС — Бербок
13:05 14.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Германия направит Киеву полмиллиона артиллерийских снарядов в рамках запущенной в ЕС инициативы по предоставлению Украине в общей сложности 2 млн боеприпасов. Об этом сообщила журналистам исполняющая обязанности главы МИД ФРГ Анналена Бербок.
«Германия обеспечит четверть этого», — сказала она по прибытии на плановое заседание министров иностранных дел 27 стран Евросоюза в Люксембурге. Бербок также сообщила, что, судя по всему, это будет последнее для нее заседание Совета ЕС в качестве главы МИД ФРГ. В Германии сейчас идет процесс формирования нового правительства, в которое ее партия — «Зеленые» — не войдет.
11 апреля и. о. министра обороны ФРГ Борис Писториус пообещал Киеву в ближайшие годы новую военную помощь, в том числе еще четыре системы IRIS-T, 300 управляемых ракет, 100 радаров. Кроме того, она будет включать 15 танков Leopard 1A5, 300 разведывательных беспилотников, 25 боевых машин пехоты Marder, 14 артиллерийских орудий, около 100 тыс. артиллерийских снарядов.
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