Путин передал послание верховному лидеру Ирана — Песков

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи передал верховному лидеру исламской республики аятолле Али Хаменеи добрые пожелания и содержательное ответное послание. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

Встреча Путина и Арагчи состоялась накануне. Как сообщал МИД исламской республики, Арагчи передал главе российского государства послание от Али Хаменеи.

«Да, конечно, безусловно, через министра переданы самые добрые пожелания и субстантивное послание верховному [лидеру] Ирана», — сказал представитель Кремля.