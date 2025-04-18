Путин передал послание верховному лидеру Ирана — Песков
13:05 18.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи передал верховному лидеру исламской республики аятолле Али Хаменеи добрые пожелания и содержательное ответное послание. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.
Встреча Путина и Арагчи состоялась накануне. Как сообщал МИД исламской республики, Арагчи передал главе российского государства послание от Али Хаменеи.
«Да, конечно, безусловно, через министра переданы самые добрые пожелания и субстантивное послание верховному [лидеру] Ирана», — сказал представитель Кремля.
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