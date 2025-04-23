Сильное землетрясение произошло в Стамбуле

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сильное землетрясение произошло около 12:50 по местному времени (совпадает с мск) в Стамбуле, сообщает корреспондент ТАСС.

По данным телеканала TRT, оно ощущалось во всем районе Мраморного моря.