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НОВОСТИ

Сильное землетрясение произошло в Стамбуле

13:32 23.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сильное землетрясение произошло около 12:50 по местному времени (совпадает с мск) в Стамбуле, сообщает корреспондент ТАСС.

По данным телеканала TRT, оно ощущалось во всем районе Мраморного моря.

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