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РФ надо перестать «по старинке» тянуть газопроводы внутри страны и перейти на СПГ — Шойгу

16:32 25.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

России следует перестать «по старинке» прокладывать трубопроводы в удаленные районы и перейти на доставку сжиженного природного газа (СПГ) по всей стране. Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) России Сергей Шойгу на пленарном заседании научно-экспертного совета СБ.

Комментируя тезисы об СПГ из доклада специалиста ИМЭМО РАН, Шойгу отметил, что РФ заинтересована «не столько в его [СПГ] продаже, сколько в его применении внутри страны».

«Эту задачу надо решать и решить в самое ближайшее время. Иначе мы так и будем действовать по старинке и вести трубу до каждого районного центра по всей территории страны», — подчеркнул секретарь Совбеза.

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