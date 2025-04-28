До 2030 г. нужно подготовить или вернуть в профессию 200 тыс. педагогов — Котяков
13:00 28.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Около 200 тыс. школьных учителей нужно подготовить или вернуть в профессию для закрытия потребности экономики РФ в кадрах до 2030 года. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на заседании Совета законодателей Российской Федерации.
«Если говорить именно о школьных преподавателях, то за пять лет необходимо подготовить или вернуть в профессию 200 тысяч педагогов. Такая потребность формируется с учетом снижающихся когорт первоклассников, а также на фоне растущих когорт учащихся в средней и старшей школах. В среднем речь идет о [ежегодной] подготовке порядка 96 тыс. преподавателей, из них 40 тыс. школьных учителей», — сказал он.
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