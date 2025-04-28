0
0
91
НОВОСТИ

До 2030 г. нужно подготовить или вернуть в профессию 200 тыс. педагогов — Котяков

13:00 28.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 200 тыс. школьных учителей нужно подготовить или вернуть в профессию для закрытия потребности экономики РФ в кадрах до 2030 года. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на заседании Совета законодателей Российской Федерации.

«Если говорить именно о школьных преподавателях, то за пять лет необходимо подготовить или вернуть в профессию 200 тысяч педагогов. Такая потребность формируется с учетом снижающихся когорт первоклассников, а также на фоне растущих когорт учащихся в средней и старшей школах. В среднем речь идет о [ежегодной] подготовке порядка 96 тыс. преподавателей, из них 40 тыс. школьных учителей», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:32 28.04.2025
ВСУ за сутки потеряли до 220 военных в Сумской области
0
52
13:20 28.04.2025
Советская атомная бомба предотвратила много мировых конфликтов — Мишустин
0
88
13:05 28.04.2025
ВС РФ освободили населенный пункт Каменка в Харьковской области
0
122
12:32 28.04.2025
Более 40% россиян видят основания ожидать повышения уровня жизни в РФ в течение ближайших трех-пяти лет - опрос
0
176
12:20 28.04.2025
В РФ до 2030 года нужно привлечь в сферу здравоохранения 496 тыс. медработников — Котяков
0
219
12:05 28.04.2025
Полиция Франции задержала десятки подозреваемых в причастности к нападению на тюрьмы
0
245
12:00 28.04.2025
Кремль призвал ориентироваться на данные Путина о ситуации под Курском
0
264
11:32 28.04.2025
В Сеуле осудили отправку КНДР военных в Россию
0
307
11:20 28.04.2025
РФ при необходимости окажет военную помощь КНДР согласно договору — Песков
0
294
11:05 28.04.2025
Ситуация на территории РФ по холере оценивается как стабильная — Роспотребнадзор
0
321

Возврат к списку