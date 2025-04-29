Если прогресса в переговорах по Украине не будет, США сложат с себя посредническую миссию - Госдеп
22:26 29.04.2025
Администрация Соединенных Штатов намерена отказаться от роли посредника в случае отсутствия прогресса в мирном урегулировании на Украине. Об этом сообщила на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс, процитировав госсекретаря Марко Рубио.
«У меня есть кое-что, что я могу сказать вам, что госсекретарь сказал мне о ситуации [на Украине] совсем недавно: сейчас мы находимся на том этапе, когда обе стороны должны представить конкретные предложения о том, как положить конец этому конфликту. Как мы будем действовать дальше — это решение, которое сейчас принимает президент [США Дональд Трамп]. Если прогресса не будет, мы откажемся от роли посредников в этом процессе», — отметила дипломат.
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