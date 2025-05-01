В Алупке в доме художника-мариниста Леонида Блинова открылся офис Сбера

16:52

Фото пресс-службы Сбера

Офис Сбера с арт-пространством открылся в Алупке в отреставрированном доме художника-мариниста XIX века Леонида Блинова. Это первое отделение для обслуживания клиентов банка в городе-курорте и 24-е в Крыму. На открытии присутствовали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, глава Республики Крым Сергей Аксенов, председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников и управляющий головным отделением Сбербанка в Крыму Андрей Подсвиров и другие гости.

В новом офисе жители и гости Алупки смогут не только решить финансовые вопросы, но и познакомиться с репродукциями картин Леонида Блинова. Он совершил три кругосветных путешествия и написал около трех тысяч этюдов, рисунков и картин, большинство из них посвящены морю, морским баталиям и кораблям.

В последние годы здание, где жил и творил художник, находилось на грани разрушения. Команда Сбера восстановила исторический облик здания, отремонтировала фасад и воссоздала основные элементы внешнего декора. На стенах и арт-пространстве уникального офиса размещены репродукции картин Леонида Блинова. Каждый житель и гость Алупки может познакомиться с творчеством художника-мариниста, узнать о его жизни, истории Алупки и Южного берега Крыма.

«Реставрация дома Леонида Блинова – часть нашего проекта по масштабному благоустройству Алупки, – рассказал Анатолий Песенников. – Этому солнечному городу важно быть современным и развивающимся, и при этом сохранять историю и память о великих людях, которые жили здесь. Для команды Сбера это стало большой честью и большим вызовом – восстановить исторический облик здания, где жил и творил художник. Мы отремонтировали фасад и постарались воссоздать внешний декор. Теперь каждый житель или гость города-курорта может в этом уникальном офисе получить не только финансовые услуги, но и познакомиться с репродукциями картин известного художника-мариниста и баталиста, а также узнать об интересных фактах его биографии, истории города-курорта и всего Южного побережья Крыма».

«Сегодня в центре города открыт офис Сбера – первое отделение в курортном городе и 24-е по счету в Крыму. Офис расположен в доме, где жил художник-маринист Леонид Блинов. При реставрации был восстановлен исторический облик здания, – отметил Сергей Аксенов. – Алупка преображается и расцветает. Открытие офиса банка еще больше повысит привлекательность курортного города. Возрастет социальная и экономическая активность граждан. Уверен, что горожане и туристы смогут оценить все положительные изменения по достоинству».

В новом полноформатном офисе доступен широкий перечень продуктов и услуг Сбера: оформление СберКарты, перевод зарплаты или пенсии, подключение к программе долгосрочных сбережений, потребительские кредиты, страховые услуги, открытие вкладов, обмен валюты и многое другое. В отделение также есть зона самообслуживания с банкоматами, которая работает в режиме 24/7.

Предприниматели Алупки и приезжающие на отдых в город собственники бизнеса, также смогут получить большой спектр финансовых услуг. Корпоративным клиентам доступны бизнес-карты, эквайринг, расчетно-кассовое обслуживание, регистрация бизнеса, открытие счетов и другое.

Для жителей и гостей Крыма и Севастополя теперь работают 24 офиса Сбера, более 250 банкоматов и устройств самообслуживания последнего поколения и порядка 12,5 тыс. терминалов торгового эквайринга, из которых каждый третий – с возможностью оплаты улыбкой.