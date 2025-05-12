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НОВОСТИ

Белоруссия и Вьетнам установили стратегическое партнерство

14:12 12.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белорусский президент Александр Лукашенко и генсек ЦК Компартии Вьетнама То Лам подписали совместное заявление об установлении стратегического партнерства между двумя странами, передает корреспондент ТАСС. Церемония состоялась по итогам переговоров лидеров.

Стороны заключили и другие соглашения. Так, военные ведомства Белоруссии и Вьетнама подписали протокол о намерениях по укреплению сотрудничества в области обучения военнослужащих и специалистов.

Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в сфере цифровой трансформации и цифровой экономики заключен между Министерством связи и информатизации Белоруссии и Министерством науки и технологий Вьетнама. Государственный комитет по науке и технологиям подписал с вьетнамской стороной меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в сфере науки, технологий и инноваций.

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