Белоруссия и Вьетнам установили стратегическое партнерство

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белорусский президент Александр Лукашенко и генсек ЦК Компартии Вьетнама То Лам подписали совместное заявление об установлении стратегического партнерства между двумя странами, передает корреспондент ТАСС. Церемония состоялась по итогам переговоров лидеров.

Стороны заключили и другие соглашения. Так, военные ведомства Белоруссии и Вьетнама подписали протокол о намерениях по укреплению сотрудничества в области обучения военнослужащих и специалистов.

Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в сфере цифровой трансформации и цифровой экономики заключен между Министерством связи и информатизации Белоруссии и Министерством науки и технологий Вьетнама. Государственный комитет по науке и технологиям подписал с вьетнамской стороной меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в сфере науки, технологий и инноваций.