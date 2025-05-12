Пакистан намерен обсудить на переговорах с Индией проблему Кашмира — министр обороны
17:12 12.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пакистан готов обсудить на переговорах с Индией в случае их проведения три ключевых вопроса, включая проблему Кашмира, трансграничный терроризм и совместное использование вод реки Инд. Об этом сообщил пакистанский министр обороны Хаваджа Асиф в интервью телеканалу Geo News.
«В отношениях с Индией у нас есть три основные проблемы: Кашмир, терроризм и вода. Они существуют последние 76 лет. Пакистан является крупнейшей жертвой терроризма, и эту проблему необходимо решить, как и вопрос о Кашмире, из-за которого Пакистан и Индия трижды воевали друг с другом, — сказал министр. — Вопрос об этой территории должен быть включен в повестку пакистано-индийских переговоров».
По словам Асифа, спор с Индией об использовании вод реки Инд был урегулирован, когда в 1960 году был подписан соответствующий договор, действие которого не может быть приостановлено по одностороннему решению Нью-Дели.
«Достижение 10 мая договоренности с Индией о перемирии стало для нас дипломатической победой, одержанной в результате демонстрации Пакистаном сдержанности и военной мощи в конфликте с этой страной», — добавил глава оборонного ведомства исламской республики.
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