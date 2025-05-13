Акция «Есть такая профессия – родину защищать!» проходит в Москве
16:27 13.05.2025
В Москве стартовала акция «Есть такая профессия – родину защищать!», призванная привлечь абитуриентов к поступлению в вузы Министерства обороны РФ. Она проводится в Парке Победы на Поклонной горе. Военный комиссар Москвы полковник Максим Локтев назвал эту акцию уникальной. «В одном месте школьникам и желающим поступить в высшие военные учебные заведения Министерства обороны и стать защитником родины представлены возможности этих учебных заведений, с демонстрацией профессий, специальностей, которые в будущем они смогут получить, - заявил военком. - Эта акция в «Год защитника Отечества» имеет специальную цель – рассказать нашим школьникам и выпускникам средних учебных заведений о том, что есть такая профессия – защищать свою родину – это почетная профессия, честное служение своему Отечеству, настоящая мужская работа».
Представители высших военных учебных заведений, стенды которых расположены в «Музее ГОРА», общаются со школьниками и рассказывают о возможностях, которые могут предложить их учебные заведения. «Это единственная в своем роде возможность познакомиться с профессией военного, - отметил Локтев. - Мы расскажем, какие социальные льготы будет иметь защитник родины, что может получить, отслужив определенный период, когда он может уйти на военную пенсию, и главное – где он сможет проходить службу».
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