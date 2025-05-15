Переговорам РФ и Украины будет предшествовать встреча Эрдогана и Зеленского — источник

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с Владимиром Зеленским будет предшествовать началу переговоров России и Украины в Стамбуле, сообщил ТАСС источник.

Встреча Зеленского и Эрдогана ожидается в Анкаре около 13:00 по местному времени (совпадает с московским).

«Началу переговоров будет предшествовать встреча Зеленского с Эрдоганом в Анкаре», — сказал источник.

По состоянию на 10:30 по местному времени (совпадает с московским) у офиса президента Турции Долмабахче сохраняется спокойная обстановка, журналистов попросили покинуть оживленную улицу и пройти к причалу у дворца. На территорию офиса президента прессу не пускают. Делегации РФ и Украины в Долмабахче пока не прибыли.