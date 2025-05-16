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Макрон считает неприемлемой позицию Москвы по прекращению огня на Украине - Le Figaro

21:20 16.05.2025 Источник: Интерфакс

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что Россия не дала ответа на новый призыв Запада к прекращению огня на Украине и назвал это неприемлемым, сообщает в пятницу газета Le Figaro.

"Неприемлемо, что Россия, президент Путин во второй раз не отвечают на требования, выдвинутые американцами, поддержанные Украиной и европейцами", - заявил Макрон после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, в котором также приняли участие канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер Британии Кир Стармер, польский премьер Дональд Туск.

Между тем помощник президента РФ и глава российской делегации на прямых переговорах Москвы и Киева в Стамбуле Владимир Мединский ранее заявил, что те, кто требует прекращения огня до мирных переговоров по украинскому урегулированию, не знают истории: боевые действия всегда шли параллельно с переговорами. "О чём говорят сейчас многие, что якобы сначала перемирие, и так было всегда, 30 дней, 60 дней, неважно. Так говорят люди, которые вообще историю не знают", - сказал Мединский в интервью телеканалу "Россия 1" (ВГТРК).

"Как правило, всегда, как говорил Наполеон, война и переговоры ведутся одновременно", - добавил Мединский.

Кроме того, по окончании российско-украинских контактов глава делегации от Москвы заявил, что стороны договорились представить своё видение возможного прекращения огня, после этого переговоры целесообразно продолжить.

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