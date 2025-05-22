УФНС по Москве сохраняет высокие показатели налоговых поступлений
18:06 21.05.2025
Московское управление Федеральной налоговой службы (ФНС России) обеспечило почти четверть доходов общероссийских поступлений во внебюджетные фонды, что составило более 3 трлн руб., заявила руководитель управления Марина Третьякова, по словам которой, ведомство стабильно обеспечивает позитивную динамику налоговых поступлений. Как отмечает руководитель городской налоговой службы, формирование столичного бюджета, 90% которого составляют налоговые поступления, в 2024 году происходило на фоне выполнения в столице масштабных проектов. При этом рост регионального валового продукта на 4%, а также высокие темпы развития производственно-технологического сектора и потребительского спроса привели к увеличению объема налоговых поступлений в бюджет города на 20% – до 4,5 трлн руб.
«Динамичный рост заработной платы москвичей и системная работа налоговых органов по легализации доходов сказались на росте отчислений по налогу на доходы физических лиц, - констатировала Третьякова. - За 2024 год они составили почти 2,4 трлн руб., из которых 155 млрд руб. зачислено в федеральный бюджет».
По словам Третьяковой, острой проблемой остаются риски, вызываемые теневой занятостью мигрантов. Благодаря межведомственному взаимодействию в этой сфере удалось легализовать труд 32 тыс. иностранных граждан. «В отношении 5,3 тыс. лиц переданы сведения на контроль в правоохранительные органы, возбуждено 13 уголовных дел, инициированы проверки в отношении более 350 организаций, заключивших трудовые договоры с иностранными гражданами. Всего по итогам контроля рынка труда в 2024 году налоговым органам Москвы удалось легализовать трудовые отношения более 80 тыс. физических лиц, из которых 40% составляют мигранты», – сообщила Третьякова.
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