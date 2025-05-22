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Победа прозападного кандидата в Румынии не решит глубокий политический кризис - СМИ

14:20 22.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Победа на президентских выборах в Румынии проевропейского кандидата Никушора Дана «остановила пока соскальзывание Румынии к автократии, но не урегулировала более глубокий политический кризис, который переживает страна». Это подчеркивается в статье, опубликованной в американском журнале Foreign Affairs.

«Румыны показали себя последовательными сторонниками принадлежности их страны к НАТО и ЕС, — пишет журнал. — Однако за этой внешней лояльностью скрывается общее недовольство рядовых румын их собственным прозападным политическим классом. <…> Многие румыны разочарованы политическим истеблишментом, который сопротивляется реформам и утратил значительную часть легитимности.


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