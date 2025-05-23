В Москве на 4 дня раньше наступило метеорологическое лето - синоптик

09:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Метеорологическое лето началось в Москве на 4 дня раньше климатических сроков. Об этом свидетельствуют среднесуточная температура воздуха в плюс 15,5 градуса и прогнозы погоды на ближайшие 5-6 дней, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.



«Несмотря на прохладное начало вчерашнего дня, а ночной минимум в столице по данным базовой метеостанции мегаполиса ВДНХ составил всего плюс 6,2 градуса, далее воздушные массы активно прогревались, и ближе к вечеру температура превысила отметку в плюс 23 градуса. Таким образом, среднесуточная температура воздуха составила плюс 15,5 градуса, а именно уверенное превышение отметки в плюс 15 градусов, а прогнозы на ближайшие 5-6 дней подтверждают это, и говорит о начале метеорологического лета», — написал синоптик в своем телеграм-канале.



Леус отметил, что метеорологическое лето в этом году стартовало в столице на 4 дня ранее климатических сроков.



