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Венгрия планирует помешать запрету на поставки нефти и газа из РФ в ЕС - Орбан

11:20 23.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгерское правительство намерено не допустить принятия плана Еврокомиссии, предусматривающего полный запрет на поставки российских энергоносителей в страны Евросоюза с конца 2027 года. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth.

Он отметил, что на переговорах в Брюсселе по этим вопросам Будапешт должен «проявить не только мудрость, но и настойчивость, чтобы предотвратить принятие решения, которое запретило бы использование российского газа». По его словам, решение, которое готовит Еврокомиссия, увеличит расходы Венгрии на энергоносители на 2 млрд евро в год и вызовет существенное повышение стоимости услуг ЖКХ для населения.

Орбан пояснил, что 2 млрд евро — это как раз та сумма, которую государство тратит, чтобы с помощью субсидий поддерживать стоимость коммунальных услуг на приемлемом уровне. Реализация плана Еврокомиссии приведет к тому, что платежи за электроэнергию вырастут в два раза, а за отопление в домах — в четыре, уточнил глава правительства.


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