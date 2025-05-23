Венгрия планирует помешать запрету на поставки нефти и газа из РФ в ЕС - Орбан
11:20 23.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Он отметил, что на переговорах в Брюсселе по этим вопросам Будапешт должен «проявить не только мудрость, но и настойчивость, чтобы предотвратить принятие решения, которое запретило бы использование российского газа». По его словам, решение, которое готовит Еврокомиссия, увеличит расходы Венгрии на энергоносители на 2 млрд евро в год и вызовет существенное повышение стоимости услуг ЖКХ для населения.
Орбан пояснил, что 2 млрд евро — это как раз та сумма, которую государство тратит, чтобы с помощью субсидий поддерживать стоимость коммунальных услуг на приемлемом уровне. Реализация плана Еврокомиссии приведет к тому, что платежи за электроэнергию вырастут в два раза, а за отопление в домах — в четыре, уточнил глава правительства.
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