Белоруссия всю свою картошку продала в Россию - Лукашенко

15:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожаловался российскому лидеру Владимиру Путину, что всю картошку продали в Россию. Об этом глава российского государства рассказал на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».

«Вчера встречался с представителями разных направлений бизнеса, в том числе агросектора. Картошки-то не хватает у нас, оказывается. Разговаривал с Александром Григорьевичем Лукашенко. Он говорит: „У нас уже все продали в Россию“, — поделился Путин деталями телефонного разговора с белорусским лидером, который провел накануне вечером.