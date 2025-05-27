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Белоруссия всю свою картошку продала в Россию - Лукашенко

15:15 27.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожаловался российскому лидеру Владимиру Путину, что всю картошку продали в Россию. Об этом глава российского государства рассказал на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».

«Вчера встречался с представителями разных направлений бизнеса, в том числе агросектора. Картошки-то не хватает у нас, оказывается. Разговаривал с Александром Григорьевичем Лукашенко. Он говорит: „У нас уже все продали в Россию“, — поделился Путин деталями телефонного разговора с белорусским лидером, который провел накануне вечером.

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