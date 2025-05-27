Белоруссия всю свою картошку продала в Россию - Лукашенко
15:15 27.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожаловался российскому лидеру Владимиру Путину, что всю картошку продали в Россию. Об этом глава российского государства рассказал на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».
«Вчера встречался с представителями разных направлений бизнеса, в том числе агросектора. Картошки-то не хватает у нас, оказывается. Разговаривал с Александром Григорьевичем Лукашенко. Он говорит: „У нас уже все продали в Россию“, — поделился Путин деталями телефонного разговора с белорусским лидером, который провел накануне вечером.
НОВОСТИ
- 14:20 27.05.2025
- Япония хочет покупать больше оружия у ЕС, а не у США - СМИ
- 13:25 27.05.2025
- Для школьников и родителей создано новое приложение «Госуслуги Моя школа»
- 12:50 27.05.2025
- Премьер Франции хочет пивлечь граждан к стабилизации бюджета «погрязшей в долгах» страны
- 12:35 27.05.2025
- В 2025 году урожай зерна в РФ может превысить итоги прошлого года - Минсельхоз
- 12:25 27.05.2025
- С начала СВО в Курской области заиксировано свыше 550 преступлений ВСУ
- 11:20 27.05.2025
- Впервые в истории в Москве зафиксировали «субтропическую ночь» - синоптик
- 10:30 27.05.2025
- Санкционное давление на Крым с 2014 года только стимулирует экономику - Константинов
- 10:20 27.05.2025
- Впервые за 1,5 года стоимость десятка яиц в РФ упала ниже 100 руб.
- 10:10 27.05.2025
- По заявлениям родителей летом будут работать около 25% подростков - исследование
- 09:40 27.05.2025
- В погоне за свободой слова Запад забывает об уважении чувств - представитель генсека ООН
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать