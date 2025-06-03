В России создадут первую национальную методику оценки финансовых эффектов от искусственного интеллекта
13:07 03.06.2025
Участники Альянса в сфере искусственного интеллекта (ИИ) и Ассоциации ФинТех провели первое заседание отраслевого клуба «ИИ в финансовой отрасли». Принимающей стороной выступил Альфа-Банк.
Первоочередной задачей клуба станет разработка первой в стране методики оценки экономической эффективности внедрения технологий искусственного интеллекта.
Проект будет реализован совместными усилиями ведущих игроков отрасли, Банка России, Ассоциации ФинТех и Альянса в сфере ИИ и станет основой для обоснования инвестиций в ИИ, измерения его экономической ценности и масштабирования решений в реальных условиях. Методика опирается на лучшие практики и учитывает специфику российского финансового рынка.
Создание такой методики имеет стратегическое значение как для отдельных компаний, так и для всей страны. Для бизнеса – это возможность четко оценить отдачу от внедряемых решений и снизить риски неэффективных инвестиций. Для государства – шаг к формированию более высокого спроса на ИИ-решения и укреплению технологического суверенитета.
Представить результаты работы планируется в июне 2025 года на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) – ключевом событии делового календаря страны, объединяющем лидеров бизнеса, власти и экспертов со всего мира.
В состав Клуба вошли 17 компаний финансовой отрасли во главе с Альянсом в сфере ИИ и ассоциацией ФинТех: Сбербанк, Альфа-Банк, Яндекс, Т-Банк, MTS AI, ДОМ.РФ, Газпромбанк, ВТБ, Московская биржа, ВСК, Промсвязьбанк, Россельхозбанк, ОТП Банк, Московский кредитный банк, Райффайзенбанк.
В рамках деятельности Клуба участники займутся формированием предложений, рекомендаций и выработке решений по совершенствованию процессов развития и регулирования в области применения ИИ-решений, обменом опытом внедрения ИИ, а также для выработки подходов к управлению рисками в финтех-отрасли.
«Запуск отраслевого клуба «ИИ в финансовой отрасли» под эгидой Альянса в сфере ИИ и Ассоциацией ФинТех – важный шаг на пути к технологическому развитию в ключевом секторе экономики. Его флагманским проектом станет разработка единой методологии оценки финансовых эффектов внедрения ИИ – стратегически значимая инициатива, которая задаст стандарты эффективности, обоснованности и масштабируемости технологических решений, – прокомментировал первый заместитель председателя правления Сбербанка, председатель Наблюдательного совета Альянса в сфере ИИ Александр Ведяхин. – Клуб станет площадкой для обмена опытом, совместной работы над управлением рисками и формированием практик устойчивого внедрения искусственного интеллекта. Только через системный подход, единые метрики и открытую кооперацию мы сможем создать конкурентоспособную, технологически зрелую финансовую систему, способную обеспечить цифровое лидерство страны. Вместе мы формируем будущее, где искусственный интеллект работает на благо экономики и общества всей страны».
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