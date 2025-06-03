Белый дом утверждает, что Киев не информировал Трампа о планах терактов на аэродромах РФ

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белый дом утверждает, что президент США Дональд Трамп не был заранее проинформирован Киевом о планах терактов на российских аэродромах.

«Он не был [проинформирован]», — заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, отвечая на соответствующий вопрос на брифинге.