В Якутии не выходит на связь самолет с работниками Авиалесоохраны

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самолет Ан-2 с работниками Авиалесоохраны не выходит на связь в Якутии, на борту находятся три человека. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

«Самолет Ан-2 совершал мониторинг лесопожарной обстановки, когда с ним пропала связь. На борту находятся два члена экипажа и наблюдатель Авиалесоохраны», — сказал собеседник агентства.