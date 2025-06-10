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В Якутии не выходит на связь самолет с работниками Авиалесоохраны

09:20 10.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самолет Ан-2 с работниками Авиалесоохраны не выходит на связь в Якутии, на борту находятся три человека. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

«Самолет Ан-2 совершал мониторинг лесопожарной обстановки, когда с ним пропала связь. На борту находятся два члена экипажа и наблюдатель Авиалесоохраны», — сказал собеседник агентства.

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