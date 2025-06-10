Лукашенко рассказал, откуда взялся дефицит картошки

20:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дефицит белорусской картошки был создан искусственно и по внутриполитическим причинам, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Когда проверил Комитет госконтроля некоторых деятелей — оказывается, в политике было дело. Бульбы (картошки — прим. ТАСС) хватало, но где-то придержали, чтобы показать, что президент в ценообразование вмешался, поэтому вот результат. А когда он с наручниками пришел, на стол положил, бульба появилась», — сказал он на совещании по развитию национального кинематографа. Соответствующий видеофрагмент распространил близкий к пресс-службе главы государства телеграм-канал «Пул Первого».