Безработные, отчисленные из вуза и не прошедшие дактилоскопию мигранты должны покинуть РФ - глава МВД

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мигранты, которые были уволены или отчислены из вуза, не прошли дактилоскопию и не изучали русский язык, должны покинуть РФ. Об этом заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев, его слова приводит официальный представитель ведомства Ирина Волк.

«Те, кто утратил работу, отчислен из вуза, не прошел дактилоскопию, не обучается языку и не приносит пользы для российского общества, должны покинуть нашу страну», — сказал министр.