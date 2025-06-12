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Глава МИД ФРГ не видит «на данный момент повода или возможности» для переговоров с главой МИД России

18:35 12.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что в настоящее время не видит оснований для проведения прямых контактов с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, несмотря на инициативу ряда ведущих политиков Социал-демократической партии Германии (СДПГ) о диалоге с Россией.

«На данный момент я не вижу повода или возможности для дальнейших переговоров», — утверждал Вадефуль на встрече министров иностранных дел в формате «Веймар плюс» в Риме, отвечая на вопрос о том, когда он впервые проведет телефонный разговор с Лавровым. При этом глава внешнеполитического ведомства ФРГ добавил, что, если бы такие переговоры состоялись, Германия «всегда бы делала это совместно с европейскими партнерами». В такого рода форматах ФРГ, по его словам, «конечно, всегда готова к переговорам».

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