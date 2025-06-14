Постпред Ирана при ООН заявил, что действия Израиля «равносильны объявлению войны»
09:15 14.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что атаки Израиля равносильны объявлению войны.
«Мы не забудем, что наши люди погибли в результате израильских атак с использованием американского оружия. Эти действия равносильны объявлению войны», — подчеркнул он на экстренном заседании Совета Безопасности ООН.
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