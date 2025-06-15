В воскресенье в Москве сохранится прохладная погода с небольшими дождями - синоптики

09:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачность, местами небольшой дождь и температура до плюс 19 градусов ожидаются в воскресенье в Москве. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит от 17 до 19 градуса тепла. В ночь на понедельник она может опуститься до плюс 9 градусов. Ветер северо-западный, 6-11 м/c. Атмосферное давление составит 743 мм ртутного столба.