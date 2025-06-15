Израильский «борт №1» «Крыло Сиона» и несколько других самолетов эвакуированы в Афины
13:43 15.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Три израильских авиалайнера, в том числе основной правительственный транспортный самолет «Крыло Сиона» (Wing of Zion), находятся в международном аэропорту Афин имени Элефтериоса Венизелоса. Об этом сообщил турецкий телеканал TRT, показав в эфире видеосюжет с этими самолетами.
На кадрах виден борт «Крыло Сиона» в сине-белой раскраске с надписью State of Israel («Государство Израиль») на фюзеляже. Также рядом с ним на видео показаны два Boeing 737, принадлежащих компании El Al, главному израильскому авиаперевозчику. Все они находятся в одной из парковочных зон аэропорта неподалеку от терминала.
Ранее сообщалось, что власти Израиля эвакуировали в пятницу пассажирские самолеты из аэропорта Тель-Авива по соображениям безопасности.
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