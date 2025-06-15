Одна из иранских ракет попала в аэропорт им Бен Гуриона в Тель-Авиве

22:03 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Как минимум одна иранская ракета поразила территорию аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве. Об этом сообщило агентство NourNews.

На опубликованных кадрах виден столб дыма, поднимающийся с территории аэропорта.