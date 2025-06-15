Одна из иранских ракет попала в аэропорт им Бен Гуриона в Тель-Авиве
22:03 15.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Как минимум одна иранская ракета поразила территорию аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве. Об этом сообщило агентство NourNews.
На опубликованных кадрах виден столб дыма, поднимающийся с территории аэропорта.
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