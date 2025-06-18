На востоке Белоруссии пройдут командно-штабные учения в рамках сборов сил теробороны
12:05 16.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Командно-штабные учения пройдут в рамках сборов территориальных войск Чериковского и Краснопольского районов Могилевской области с 16 по 18 июня. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Белоруссии в телеграм-канале.
По данным министерства, цель учений — совершенствование навыков должностных лиц по руководству подчиненными силами территориальной обороны, обучение личного состава выполнению своих обязанностей на штатных должностях при решении задач территориальной обороны, оценка готовности подразделений территориальных войск к решению стоящих перед ними задач.
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