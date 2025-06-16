Венгрия и Словакия заблокировали план Брюсселя по отказу от энергоносителей из РФ
15:32 16.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Венгрия и Словакия заблокировали на встрече министров энергетики стран Евросоюза план Еврокомиссии по отказу от поставок нефти, газа и ядерного топлива из России, но борьбу за отмену этой инициативы еще предстоит вести. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимавший участие в совещании ЕС в Люксембурге.
«Я выступил против этого решения, и словаки заявили, что они его также не поддерживают. Борьба продолжается, поэтому мы, безусловно, будем обсуждать этот вопрос еще много раз во многих местах», — заявил Сийярто на встрече с венгерскими журналистами в Люксембурге, которая транслировалась телеканалом М1.
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