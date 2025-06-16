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НОВОСТИ

Израиль нанес удар по штаб-квартире иранского государственного телевидения

20:00 16.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль атаковал штаб-квартиру телерадиокомпании Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) — основного иранского вещателя. Об этом говорится в заявлении государственной компании.

Департамент по связям с общественностью IRIB предупредил о возможных перебоях в работе радио и телевидения. Момент атаки был запечатлен в прямом эфире. После удара вещание IRIB ненадолго остановилось.

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