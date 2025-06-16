Израиль не исключает попытки ликвидировать верховного лидера Ирана — Нетаньяху

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не исключает сценария, при котором предпримет попытку ликвидировать верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Об этом сообщает телеканал ABC News.

При этом Нетаньяху, говоря о том, что «он не исключает возможность устранения верховного лидера Ирана», выразил мнение, что «его устранение не обострит конфликт, а завершит его».