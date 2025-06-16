Израиль не исключает попытки ликвидировать верховного лидера Ирана — Нетаньяху
21:20 16.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не исключает сценария, при котором предпримет попытку ликвидировать верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Об этом сообщает телеканал ABC News.
При этом Нетаньяху, говоря о том, что «он не исключает возможность устранения верховного лидера Ирана», выразил мнение, что «его устранение не обострит конфликт, а завершит его».
НОВОСТИ
- 22:00 16.06.2025
- Путин поручил ввести должность советника по воспитанию во всех госшколах
- 20:40 16.06.2025
- Отказ Запада от G8 был большой ошибкой, заявил Трамп на саммите «семерки»
- 20:00 16.06.2025
- Израиль нанес удар по штаб-квартире иранского государственного телевидения
- 19:50 16.06.2025
- Мировые ученые объединились на форсайт-сессии для исследования будущего искусственного интеллекта
- 19:20 16.06.2025
- ЕК не предлагает странам ЕС компенсации за отказ от российского газа - еврокомиссар
- 18:40 16.06.2025
- G7 подготовила проект заявления по Ирану и Израилю, но Трамп его не подписал — Reuters
- 18:00 16.06.2025
- Власти РФ направят регионам около 70 млрд рублей на очистные сооружения — Мишустин
- 17:32 16.06.2025
- Если США не остановят Израиль, Иран прибегнет к более жестким действиям — Пезешкиан
- 17:12 16.06.2025
- Израиль нанес удар по военному гарнизону на западе Тегарана — Fars
- 17:00 16.06.2025
- Решетников заявил о продолжении укрепления курса рубля и снижении инфляции
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать