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НОВОСТИ

Израиль не исключает попытки ликвидировать верховного лидера Ирана — Нетаньяху

21:20 16.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не исключает сценария, при котором предпримет попытку ликвидировать верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Об этом сообщает телеканал ABC News.

При этом Нетаньяху, говоря о том, что «он не исключает возможность устранения верховного лидера Ирана», выразил мнение, что «его устранение не обострит конфликт, а завершит его».

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