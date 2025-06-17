Глава МО Израиля пригрозил Хаменеи судьбой Саддама Хусейна

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильский министр обороны Исраэль Кац выступил с утверждением, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи совершает военные преступления против мирных граждан Израиля. В связи с этим он напомнил ему о судьбе экс-президента Ирака Саддама Хусейна, который после вторжения в его страну коалиции во главе с США был захвачен американскими войсками и казнен.

«Я предостерегаю иранского диктатора от продолжения совершения военных преступлений и запуска ракет по израильским мирным гражданам. Ему стоит помнить о том, что случилось с диктатором в соседней с Ираном стране, который пошел против Государства Израиль по этому же пути», — заявил Кац по итогам оперативного совещания. Его слова приводит портал Ynet.