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Иран сбил пятый F-35 ВВС Израиля

09:20 18.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Ирана сбили израильский истребитель F-35 над городом Варамин, расположенным к юго-востоку от Тегерана. Об этом сообщил представитель городских властей Хосейн Аббаси.

«Армейские средства ПВО сбили и уничтожили вражеский истребитель F-35 сионистского режима (имеется в виду Израиль — прим. ТАСС) в районе Джавадабад городского округа Варамин», — приводит его слова агентство IRNA.

Этот F-35 стал пятым сбитым истребителем ВВС Израиля с начала ирано-израильской эскалации 13 июня.

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