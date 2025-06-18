Умерла народная артистка РФ Наталья Тенякова
10:20 18.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Народная артистка России и вдова народного артиста РСФСР Сергея Юрского Наталья Тенякова ушла из жизни 18 июня в возрасте 80 лет. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале МХТ имени Чехова.
«Великое горе: сегодня ночью ушла из жизни народная артистка России Наталья Максимовна Тенякова. Потеря фундаментальная, подкашивающая. Наталья Максимовна была столпом труппы Художественного театра, актрисой — природным явлением (научить играть „как Тенякова“ и даже описать ее обаяние невозможно) и человеком предельно честным, настоящим во всем. Она задавала планку и в профессии, и в жизни, планку почти недостижимую, но необходимую как ориентир», — говорится в сообщении.
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