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НОВОСТИ

США не приняли решение об атаке на Иран — WSJ

11:20 18.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Состоявшееся в Белом доме закрытое совещание завершилось без принятия решения об ударе по Ирану, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их словам, военное участие Вашингтона в операции против Тегерана было «одним из нескольких вариантов, которые обсуждались» на встрече, однако руководство США не смогло определиться с дальнейшими шагами. При этом подчеркивается, что сам факт такой дискуссии повысил градус напряженности, поскольку стало ясно, что США рассматривают возможность силового решения иранской проблемы.

Ранее телеканал ABC News сообщил, что решение о присоединении Вашингтона к военной операции Израиля против Ирана может быть принято в ближайшие 24-48 часов. Официальные лица в Израиле, по данным 12-го канала израильского телевидения, также считают, что США близки к участию в израильской операции.

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