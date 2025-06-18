Главные риски в мире связаны с попытками Запада сохранить доминирующие позиции — Орешкин
13:20 18.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Главные риски в мире сегодня связаны с попытками западных стран сохранить свои доминирующие позиции. Об этом заявил в интервью РБК ТВ на полях Петербургского международного экономического форума заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин.
«Проблема в том, что ряд других стран, которые привыкли доминировать, привыкли обеспечивать свой высокий уровень жизни за счет де-факто эксплуатации других экономик. Финансовые налоги, другие технологические налоги на весь остальной мир для того, чтобы маленькая группа населения жила лучше. Вот этим странам как раз позитивные изменения не нужны, им, скорее, нужно это заморозить и сохранить все, как есть. Но страны, которые смотрят вперед, — они, конечно же, эти изменения и будут драйвить», — сказал Орешкин.
По его словам, те, кто теряет свое доминирование, пытаются бросить вызов новым лидерам.
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