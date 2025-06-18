Радиоактивное загрязнение произошло на объекте в иранском Натанзе, угрозы нет — Гросси

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Небольшое превышение радиоактивного фона зафиксировано внутри защитного периметра на иранском атомном объекте в Натанзе, угрозы населению или окружающей среде нет. Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

«В Натанзе, на том объекте, который получил больше всего урона, произошло небольшое радиоактивное загрязнение внутри периметра объекта. Непосредственного вреда населению нет», — заявил он в интервью телеканалу Bloomberg TV.