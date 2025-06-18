Около 20% рабочих мест в России являются критически низкопроизводительными — эксперт

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 20% рабочих мест являются критически низкопроизводительными, еще 32% — низкопроизводительными, для решения этой проблемы может потребоваться трансформация системы управления предприятиями, сообщил ТАСС руководитель группы по трансформации промышленных компаний «Технологии доверия» Алексей Нестеренко.

«Сегодня в России порядка 20% рабочих мест являются критически низкопроизводительными и еще 32% — низкопроизводительными. Для обрабатывающих производств эти цифры составляют 13% и 43% соответственно. Решение — тотальная трансформация системы управления предприятиями: необходимо сместить фокус с наращивания численности среднего звена на формирование двух ключевых составляющих — квалифицированного ядра для оптимизации производств и настройки цифровых инструментов управления и большого пула специалистов для базовых операций», — сказал собеседник агентства.

По его словам, от перехода на новую модель организации работ на горизонте 2025–2035 годов ВВП может дополнительно получить до 20 трлн рублей (или 14%), из них до 10% — за счет перехода людей с низкопроизводительных мест на высокопроизводительные и до 4% — за счет более раннего вовлечения молодых специалистов в производство при концентрации системы образования на подготовке «ядра».