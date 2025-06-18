Около 20% рабочих мест в России являются критически низкопроизводительными — эксперт
16:32 18.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Около 20% рабочих мест являются критически низкопроизводительными, еще 32% — низкопроизводительными, для решения этой проблемы может потребоваться трансформация системы управления предприятиями, сообщил ТАСС руководитель группы по трансформации промышленных компаний «Технологии доверия» Алексей Нестеренко.
«Сегодня в России порядка 20% рабочих мест являются критически низкопроизводительными и еще 32% — низкопроизводительными. Для обрабатывающих производств эти цифры составляют 13% и 43% соответственно. Решение — тотальная трансформация системы управления предприятиями: необходимо сместить фокус с наращивания численности среднего звена на формирование двух ключевых составляющих — квалифицированного ядра для оптимизации производств и настройки цифровых инструментов управления и большого пула специалистов для базовых операций», — сказал собеседник агентства.
По его словам, от перехода на новую модель организации работ на горизонте 2025–2035 годов ВВП может дополнительно получить до 20 трлн рублей (или 14%), из них до 10% — за счет перехода людей с низкопроизводительных мест на высокопроизводительные и до 4% — за счет более раннего вовлечения молодых специалистов в производство при концентрации системы образования на подготовке «ядра».
НОВОСТИ
- 16:41 18.06.2025
- Международный день йоги пройдёт в Царицыне и на ВДНХ
- 16:18 18.06.2025
- Александр Ведяхин пригласил исследователей из стран-участников ПМЭФ выступить на AI Journey
- 16:12 18.06.2025
- Саммит НАТО максимально сократят, чтобы не раздражать Трампа — Times
- 16:00 18.06.2025
- Иран планирует новые ответные удары по Израилю — Хаменеи
- 15:32 18.06.2025
- Радиоактивное загрязнение произошло на объекте в иранском Натанзе, угрозы нет — Гросси
- 15:18 18.06.2025
- Около 20 000 участников выйдут 21 июня на Ночной забег в Москве
- 15:12 18.06.2025
- В Европе больше не надеются на возобновление военной помощи США Киеву — The Guardian
- 15:00 18.06.2025
- Более четверти населения России курят — Минздрав
- 14:32 18.06.2025
- Смена режима в Иране не является частью согласованной позиции ЕС по Тегерану — ЕК
- 14:12 18.06.2025
- ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО до 1 315 военнослужащих — МО РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать