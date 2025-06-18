Александр Ведяхин пригласил исследователей из стран-участников ПМЭФ выступить на AI Journey
16:18 18.06.2025
Сегодня мировая экономика уже неотделима от развития технологий. Успешная автоматизация процессов, внедрение искусственного интеллекта в разработку, управление, сферы финансового учета и клиентского обслуживания – это единственный рецепт выживания и успеха для компаний по всему миру уже сегодня. Государство в этом плане должно подавать пример, задавать темп.
В России в этом плане поставлена высокая планка: каждый год на международной конференции AI Journey, «Путешествие в мир искусственного интеллекта», Сбер вручает премию «Лидеры ИИ», отдельная номинация в которой посвящена региональному технологическому развитию. В прошлом году нейросеть Сбера GigaChat помогала в подготовке проведения Прямой линии с президентом России, интеграция продуктов Сбера, его дочерних компаний и компаний-участников, помогает развитию федеральных и региональных проектов.
Сегодня одна из существенных задач государства и бизнеса – повышение технологической грамотности населения, чтобы инновации помогали людям в ежедневной жизни. Сбер как один из технологических лидеров страны на деле поддерживает эту инициативу.
«В этом году мы проведем уже 10-ю, юбилейную конференцию AI Journey. Мы планируем новые форматы и усиление научного трека, расширение программы докладов, ждем яркие анонсы технологических продуктов Сбера и компаний-участников, – отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. – Как председатель оргкомитета AI Journey я уверен, что в этом году конференция еще больше повысит свой авторитет. Приглашаю уважаемых исследователей из стран-участников Петербургского международного экономического форума выступить со своими докладами на площадке AI Journey».
В прошлом году на площадке AI Journey выступили ведущие эксперты из 19 стран, президент Владимир Путин дал старт работе международного Альянса в сфере искусственного интеллекта.
НОВОСТИ
- 16:41 18.06.2025
- Международный день йоги пройдёт в Царицыне и на ВДНХ
- 16:32 18.06.2025
- Около 20% рабочих мест в России являются критически низкопроизводительными — эксперт
- 16:12 18.06.2025
- Саммит НАТО максимально сократят, чтобы не раздражать Трампа — Times
- 16:00 18.06.2025
- Иран планирует новые ответные удары по Израилю — Хаменеи
- 15:32 18.06.2025
- Радиоактивное загрязнение произошло на объекте в иранском Натанзе, угрозы нет — Гросси
- 15:18 18.06.2025
- Около 20 000 участников выйдут 21 июня на Ночной забег в Москве
- 15:12 18.06.2025
- В Европе больше не надеются на возобновление военной помощи США Киеву — The Guardian
- 15:00 18.06.2025
- Более четверти населения России курят — Минздрав
- 14:32 18.06.2025
- Смена режима в Иране не является частью согласованной позиции ЕС по Тегерану — ЕК
- 14:12 18.06.2025
- ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО до 1 315 военнослужащих — МО РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать