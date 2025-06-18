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НОВОСТИ

Александр Ведяхин пригласил исследователей из стран-участников ПМЭФ выступить на AI Journey

16:18 18.06.2025

Сегодня мировая экономика уже неотделима от развития технологий. Успешная автоматизация процессов, внедрение искусственного интеллекта в разработку, управление, сферы финансового учета и клиентского обслуживания – это единственный рецепт выживания и успеха для компаний по всему миру уже сегодня. Государство в этом плане должно подавать пример, задавать темп.

В России в этом плане поставлена высокая планка: каждый год на международной конференции AI Journey, «Путешествие в мир искусственного интеллекта», Сбер вручает премию «Лидеры ИИ», отдельная номинация в которой посвящена региональному технологическому развитию. В прошлом году нейросеть Сбера GigaChat помогала в подготовке проведения Прямой линии с президентом России, интеграция продуктов Сбера, его дочерних компаний и компаний-участников, помогает развитию федеральных и региональных проектов.

Сегодня одна из существенных задач государства и бизнеса – повышение технологической грамотности населения, чтобы инновации помогали людям в ежедневной жизни. Сбер как один из технологических лидеров страны на деле поддерживает эту инициативу.

«В этом году мы проведем уже 10-ю, юбилейную конференцию AI Journey. Мы планируем новые форматы и усиление научного трека, расширение программы докладов, ждем яркие анонсы технологических продуктов Сбера и компаний-участников, – отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. – Как председатель оргкомитета AI Journey я уверен, что в этом году конференция еще больше повысит свой авторитет. Приглашаю уважаемых исследователей из стран-участников Петербургского международного экономического форума выступить со своими докладами на площадке AI Journey».

В прошлом году на площадке AI Journey выступили ведущие эксперты из 19 стран, президент Владимир Путин дал старт работе международного Альянса в сфере искусственного интеллекта.

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