В Сбере посоветовали копить деньги на вкладах

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Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ посоветовал копить деньги на вкладах до окончания периода высоких ставок, а когда начнется снижение, вложить накопления в ипотеку.

«Если сравнить стоимость кредита с ростом жилья и против депозита, наверное, я бы рекомендовал на начальный этап все-таки накопить. И как раз сейчас завершается период высоких ставок, в том числе и по вкладам, – сказал он. – Условно через полгода, когда я надеюсь, что начнется хорошее снижение и ставок по кредитам, то тогда войти в ипотеку. Но это если нет первоначального взноса, либо он не полностью сформирован».

По его словам, когда речь идет про ипотеку, необходимо сравнивать процентные расходы и рост стоимости жилья. «Мы видим, что сейчас на самом деле жилье, особенно в Москве, растет. И остановка массовой льготной ипотеки не сильно повлияла на рост», – подчеркнул Ведяхин.

По мнению топ-менеджера, рост цен на жилье может быть сопоставим с ипотечными ставками, когда они снижаются. «За время высокой ставки много проектов не стартовало, это создает перспективы снижения, а не роста доступности жилья в будущем. Поэтому мы следующие 2-3 года будем находиться в условном недостатке жилья, а недостаток чего-то всегда ведет к повышенной цене», – заключил он.