При торжестве популизма в Европе к власти пришли малокомпетентные политики — Песков

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

«Страшный популизм» восторжествовал в Европе, в результате к власти пришли малокомпетентные политики, неспособные думать «за горизонт следующих выборов». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу РБК в рамках ПМЭФ.

«Мы видим, что в европейских странах восторжествовал такой страшный популизм. В результате этого страшного популизма к власти в большинстве европейских стран пришли малокомпетентные, пропитанные популизмом, не имеющие долгосрочного плана действий, неспособные думать за горизонт своих следующих выборов политики», — обратил внимание представитель Кремля.