При торжестве популизма в Европе к власти пришли малокомпетентные политики — Песков
12:32 19.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Страшный популизм» восторжествовал в Европе, в результате к власти пришли малокомпетентные политики, неспособные думать «за горизонт следующих выборов». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу РБК в рамках ПМЭФ.
«Мы видим, что в европейских странах восторжествовал такой страшный популизм. В результате этого страшного популизма к власти в большинстве европейских стран пришли малокомпетентные, пропитанные популизмом, не имеющие долгосрочного плана действий, неспособные думать за горизонт своих следующих выборов политики», — обратил внимание представитель Кремля.
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