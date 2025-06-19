Сбер продолжает инвестировать в развитие искусственного интеллекта

13:00

Фото пресс-службы Сбера



Старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанкапринял участие в панельной сессии XXVIII Петербургского международного экономического форума «На передовой технологий: будущее ИИ и глобальная конкуренция».

Андрей Белевцев отметил, что технологический ландшафт меняется стремительно и Сбер активно адаптируется к этим изменениям. Команды разработчиков, работающие над созданием больших языковых моделей, таких как GigaChat, демонстрируют высокий уровень экспертизы.

«Специалисты, которые делают GigaChat, – это не просто Data Scientists, это инженеры, работающие на стыке глубокой математики и олимпиадного программирования, – подчеркнул Андрей Белевцев. – Они создают высоконагруженные системы, решающие сложнейшие оптимизационные задачи. Чтобы получить результат, исследователей нужно обеспечить серьезными вычислительными мощностями. Без этого современные задачи в области ИИ просто не решить».

Сбер также продолжает инвестировать в развитие ИИ, сочетая прикладные и фундаментальные исследования. Особый интерес представляет применение генеративного ИИ в промышленном проектировании. Модели обучаются работать с технической документацией в машинном представлении – как с кодом, а не просто с графическими чертежами. Система с использованием GigaChat автоматически генерирует управляющий код для станков ЧПУ, создавая полный производственный цикл. Особенность решения – применение эволюционных алгоритмов, позволяющих последовательно улучшать характеристики деталей. Эта технология открывает новые перспективы для машиностроения и промышленности, меняя подходы к проектированию физических объектов.

Сбер сотрудничает с ведущими научными центрами, включая Сколтех, а также развивает собственные подразделения. Важным направлением остается научная публикационная деятельность.

При этом технологии ИИ уже начинают менять сам подход к научным исследованиям. В этом году появилась первая статья, написанная ИИ без участия человека. По словам Андрея Белевцева, в самом ближайшем будущем придется пересмотреть критерии оценки научных публикаций.

Спикер отметил, что использование ИИ в науке – одно из ключевых направлений работы Сбера. Мультиагентные системы способны автоматизировать многие лабораторные процессы. Например, GigaChat помогает ученым не только совершать новые открытия, но и освобождает их от рутины, позволяя сосредоточиться на более важных задачах. Применение ИИ в научной работе открывает огромные перспективы для развития моделей.

«Ключевой секрет успеха – фокус на науке, сильные команды и умение работать с ИИ как с новым участником исследовательского процесса», – отметил Андрей Белевцев.