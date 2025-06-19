Все случаи малярии, брюшного тифа и холеры в РФ завозные — Попова
17:00 19.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Зарегистрированные в России случаи заболевания малярией, холерой, брюшным тифом или же лихорадкой Денге имеют завозной характер. На территории страны нет очагов таких инфекций, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«В Российской Федерации нет ни своей холеры, ни своего брюшного тифа, ни своей малярии, ни своей лихорадки Денге — все завозное. Напротив, если отдыхать у нас, то этих рисков точно можно избежать. А если говорить о европейских курортах, там в связи с изменением климата сегодня разные лихорадки [существуют]», — сказала она в эфире телеканала НТВ.
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