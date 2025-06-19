0
0
40
НОВОСТИ

Все случаи малярии, брюшного тифа и холеры в РФ завозные — Попова

17:00 19.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Зарегистрированные в России случаи заболевания малярией, холерой, брюшным тифом или же лихорадкой Денге имеют завозной характер. На территории страны нет очагов таких инфекций, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«В Российской Федерации нет ни своей холеры, ни своего брюшного тифа, ни своей малярии, ни своей лихорадки Денге — все завозное. Напротив, если отдыхать у нас, то этих рисков точно можно избежать. А если говорить о европейских курортах, там в связи с изменением климата сегодня разные лихорадки [существуют]», — сказала она в эфире телеканала НТВ.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:12 19.06.2025
Свыше 12 млн россиян установили самозапрет на кредиты через «Госуслуги»
0
49
16:32 19.06.2025
Во главе Украины должно стоять законное руководство, заявил Песков
0
132
16:12 19.06.2025
Пресс-секретарь армии Израиля ошибочно назвал Бушер среди атакованных целей — источник
0
161
16:00 19.06.2025
Армия Израиля сообщила о нанесении ударов по ядерным объектам в Бушере, Исфахане и Натанзе
0
198
15:35 19.06.2025
Искусственный интеллект поможет заботиться о здоровье людям с лишним весом
0
237
15:32 19.06.2025
Селезнева покорила сердца зрителей искренностью и обаянием с дебютных работ — Путин
0
207
15:12 19.06.2025
Парламент Финляндии проголосовал за выход из конвенции о запрете противопехотных мин
0
247
15:00 19.06.2025
ВСУ за сутки потеряли около 1 365 военных на всех участках СВО
0
228
14:32 19.06.2025
РФ и Белоруссия полностью перешли на взаиморасчеты в нацвалютах — Оверчук
0
240
14:12 19.06.2025
Вмешательство США повлечет страшный виток конфликта вокруг Ирана — Песков
0
271

Возврат к списку