Сбер открыл доступ к рынку СПФИ для финансовых институтов

18:51

Финансовые институты получили доступ к рынку стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) Московской биржи через брокерскую платформу АО «Сбербанк КИБ». Теперь негосударственные пенсионные фонды (НПФ), управляющие и страховые компании через платформу Сбера получают доступ к ликвидности рынка деривативов на процентные ставки. Это в том числе создаст дополнительные возможности для управления доходностью на длинном горизонте инвестирования. Об этом рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме.

Таким образом у небанковских финансовых институтов появляется надежный инфраструктурный партнер для совершения сделок с процентными свопами. Это позволит клиентам брокера Сбера реализовывать стратегии дополнительной доходности, используя возможности рынков ценных бумаг и процентных деривативов, а также эффективно управлять инвестиционным портфелем за счет хеджирования рисков и оптимизации структуры активов.

«Мы уделяем особое внимание развитию рынка ПФИ и стремимся создать полноценную экосистему для работы с деривативами, – отметил Александр Ведяхин. – В прошлом году регулятор обеспечил пенсионным фондам доступ на рынок процентных свопов, а теперь наш брокер предоставил надежную инфраструктуру, в рамках которой мы готовы делать первые сделки, и которая позволит финансовым организациям минимизировать непрофильную операционную нагрузку. В итоге рынок процентных ПФИ, ранее ориентированный преимущественно на банковский сектор, стал доступен небанковским институтам. Расширение круга контрагентов и рост ликвидности будут способствовать улучшению ценообразования для всех участников рынка. Мы продолжим обеспечивать новые возможности, продукты и сервисы для развития российского рынка хеджирования».

Сбер первым в России предлагает брокерское решение, которое позволяет использовать ценные бумаги в качестве обеспечения по сделкам с процентными свопами в рамках единого пула ликвидных активов. Кроме того, брокерская платформа Сбера берет на себя функцию сопровождения и учета: автоматически агрегирует данные по сделкам, преобразует их в удобные аналитические формы и генерирует готовые отчеты, соответствующие требованиям учета финансовых институтов и специального депозитария.