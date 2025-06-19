Сбер открыл доступ к рынку СПФИ для финансовых институтов
18:51 19.06.2025
Финансовые институты получили доступ к рынку стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) Московской биржи через брокерскую платформу АО «Сбербанк КИБ». Теперь негосударственные пенсионные фонды (НПФ), управляющие и страховые компании через платформу Сбера получают доступ к ликвидности рынка деривативов на процентные ставки. Это в том числе создаст дополнительные возможности для управления доходностью на длинном горизонте инвестирования. Об этом рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме.
Таким образом у небанковских финансовых институтов появляется надежный инфраструктурный партнер для совершения сделок с процентными свопами. Это позволит клиентам брокера Сбера реализовывать стратегии дополнительной доходности, используя возможности рынков ценных бумаг и процентных деривативов, а также эффективно управлять инвестиционным портфелем за счет хеджирования рисков и оптимизации структуры активов.
«Мы уделяем особое внимание развитию рынка ПФИ и стремимся создать полноценную экосистему для работы с деривативами, – отметил Александр Ведяхин. – В прошлом году регулятор обеспечил пенсионным фондам доступ на рынок процентных свопов, а теперь наш брокер предоставил надежную инфраструктуру, в рамках которой мы готовы делать первые сделки, и которая позволит финансовым организациям минимизировать непрофильную операционную нагрузку. В итоге рынок процентных ПФИ, ранее ориентированный преимущественно на банковский сектор, стал доступен небанковским институтам. Расширение круга контрагентов и рост ликвидности будут способствовать улучшению ценообразования для всех участников рынка. Мы продолжим обеспечивать новые возможности, продукты и сервисы для развития российского рынка хеджирования».
Сбер первым в России предлагает брокерское решение, которое позволяет использовать ценные бумаги в качестве обеспечения по сделкам с процентными свопами в рамках единого пула ликвидных активов. Кроме того, брокерская платформа Сбера берет на себя функцию сопровождения и учета: автоматически агрегирует данные по сделкам, преобразует их в удобные аналитические формы и генерирует готовые отчеты, соответствующие требованиям учета финансовых институтов и специального депозитария.
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