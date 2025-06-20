Израиль не преследует цели смены власти в Иране и свержения Хаменеи — президент

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что военная операция против ядерной программы Ирана была единственно верным решением, однако Израиль не преследует цели свержения власти в Иране.

«Мы должны были устранить эту угрозу, и это то, что мы делаем», — заявил Герцог в интервью заместителю главного редактора газеты Bild Паулю Ронцхаймеру. Тегеран, по его утверждению, был близок к тому, чтобы получить возможности для создания ядерной бомбы. «Мы точно знаем, что Иран достиг порога и был очень близок к этому. Он обогатил уран до 60%, и для этого нет другой причины, кроме разработки оружия», — сказал президент Израиля. «Мы устраняем эту угрозу заранее, до того, как она взорвется», — отметил он.

В то же время Герцог подчеркнул, что у Израиля нет цели сменить власть в Иране. «У нас нет цели в отношении [верховного лидера исламской республики аятоллы Али] Хаменеи или смены режима. Но это может стать побочным эффектом с серьезными историческими последствиями, которые пойдут на пользу иранскому народу», — утверждал Герцог. Таким образом, как пишет Bild, президент Израиля противоречит министру обороны Исраэлю Кацу, который объявил убийство Хаменеи целью войны.