Иран выступил против переговоров с США, пока Израиль продолжает агрессию
12:20 20.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Тегеран заявил Вашингтону, что никаких переговоров не будет, пока Израиль не прекратит наносить удары по Ирану. Об этом сообщил министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи.
«В ситуации, когда агрессия сионистского режима (имеется в виду Израиль — прим. ТАСС) продолжается, американцы просят переговоров и неоднократно направляли [соответствующие] послания, но мы четко заявили, что диалогу нет места, пока агрессия и нападения не прекратятся», — сказал глава дипломатии в эфире иранской гостелерадиокомпании.
НОВОСТИ
- 13:05 20.06.2025
- Пропалестинские активисты повредили два военных самолета на базе ВВС в Англии
- 13:00 20.06.2025
- Более 43% поступающих в РФ выбирают инженерные специальности — Чернышенко
- 12:32 20.06.2025
- Запад хочет вооружить молдаван и отправить в бой — Шор
- 12:05 20.06.2025
- Внутренний раскол представляет для Израиля большую угрозу, чем Иран — экс-глава «Моссад»
- 12:00 20.06.2025
- Инфляция в РФ за последние 7 недель находится на уровне 2,6% в годовом исчислении
- 11:32 20.06.2025
- Падение правительства в Иране дестабилизирует ситуацию на всем Ближнем Востоке — Орбан
- 11:20 20.06.2025
- Силуанов заявил, что для финансовой стабильности нужно быть скромнее в желаниях
- 11:07 20.06.2025
- Чемпионат ЦФО по стрельбе на дальние дистанции пройдет 28–29 июня в парке «Патриот»
- 11:05 20.06.2025
- Страны Балтии, Скандинавии и Польша хотят закрыть въезд гражданам РФ, участвовавшим в СВО
- 11:00 20.06.2025
- Потенциал экономического роста России составляет более 3% — Новак
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать