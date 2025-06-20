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НОВОСТИ

Иран выступил против переговоров с США, пока Израиль продолжает агрессию

12:20 20.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тегеран заявил Вашингтону, что никаких переговоров не будет, пока Израиль не прекратит наносить удары по Ирану. Об этом сообщил министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи.

«В ситуации, когда агрессия сионистского режима (имеется в виду Израиль — прим. ТАСС) продолжается, американцы просят переговоров и неоднократно направляли [соответствующие] послания, но мы четко заявили, что диалогу нет места, пока агрессия и нападения не прекратятся», — сказал глава дипломатии в эфире иранской гостелерадиокомпании.

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