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НОВОСТИ

"Роснефть" и Минфин РФ будут сотрудничать в финансовой сфере

15:22 20.06.2025

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Фото с сайта www.rosneft.ru
«Роснефть» и Министерство финансов РФ намерены сотрудничать, определяя действия, которые позволят уменьшить влияние на Россию и российские компании ограничительных мер со стороны иностранных государств. Соглашение о взаимодействии в финансовой сфере было заключено на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме. Документ подписали главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин и министр финансов Антон Силуанов.

Стороны планируют наладить комплексное сотрудничество в финансовой сфере, которое позволит разрабатывать и выполнять меры по снижению негативного влияния ограничительных мер в отношении РФ и российских юридических лиц.

В частности подразумевается содействие в организации расчетов с дружественными странами в национальных валютах, развитие средне- и долгосрочного межбанковского кредитования в российских рублях и валютах дружественных государств, а также развитие международных коммуникационных площадок в РФ и за рубежом, способствующих обсуждению сотрудничества в финансовой сфере.

Также участники соглащения планируют взаимодействовать в сфере экспертно-аналитической работы.

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