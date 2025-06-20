"Роснефть" и Минфин РФ будут сотрудничать в финансовой сфере

15:22

Фото с сайта www.rosneft.ru



«Роснефть» и Министерство финансов РФ намерены сотрудничать, определяя действия, которые позволят уменьшить влияние на Россию и российские компании ограничительных мер со стороны иностранных государств. Соглашение о взаимодействии в финансовой сфере было заключено на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме. Документ подписали главный исполнительный директор «Роснефти»и министр финансов

Стороны планируют наладить комплексное сотрудничество в финансовой сфере, которое позволит разрабатывать и выполнять меры по снижению негативного влияния ограничительных мер в отношении РФ и российских юридических лиц.

В частности подразумевается содействие в организации расчетов с дружественными странами в национальных валютах, развитие средне- и долгосрочного межбанковского кредитования в российских рублях и валютах дружественных государств, а также развитие международных коммуникационных площадок в РФ и за рубежом, способствующих обсуждению сотрудничества в финансовой сфере.

Также участники соглащения планируют взаимодействовать в сфере экспертно-аналитической работы.