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Представления о российской экономике как о сырьевой явно устарели — Путин

17:00 20.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представления об экономике России как о сырьевой, зависимой от экспорта углеводородов, явно устарели. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Представления о российской экономике как исключительно сырьевой, зависимой от экспорта углеводородов, явно устарели. Они уходят в прошлое», — сказал он.

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