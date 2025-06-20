Представления о российской экономике как о сырьевой явно устарели — Путин

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представления об экономике России как о сырьевой, зависимой от экспорта углеводородов, явно устарели. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Представления о российской экономике как исключительно сырьевой, зависимой от экспорта углеводородов, явно устарели. Они уходят в прошлое», — сказал он.