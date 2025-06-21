Удар по Ирану неизбежно втянет США в региональную войну — бывший шеф Пентагона
09:30 21.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США неизбежно окажутся втянутыми в войну на Ближнем Востоке, если американский лидер Дональд Трамп решит нанести удар по Ирану. Такое мнение выразил бывший шеф Пентагона и экс-глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Леон Панетта.
«Если он атакует Иран, нет никаких сомнений в том, что Соединенные Штаты окажутся [втянутыми] в региональную войну», — сказал Панетта телекомпании CNN. Он убежден, что США совершили «ужасную ошибку», когда вторглись в Ирак в 2003 году. Панетта считает, что это вторжение должно послужить Трампу уроком.
Президент США ранее сказал, что Вашингтон готов дать Ирану максимум две недели на то, чтобы попытаться дипломатическим путем прийти к урегулированию кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана, предотвратив нанесение Соединенными Штатами ударов по исламской республике.
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