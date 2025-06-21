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Всякий раз, когда человечество переходило на новый вид топлива, повышалась эффективность энергосистемы и расширялись ее возможности, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме. По словам руководителя крупнейшей нефтяной компании РФ, это связано с тем, что новый источник энергии, как правило, обладал более высокой плотностью энергетического потока.

Сечин напомнил: знаменитый советский ученый Петр Капица доказал, что плотность энергетического потока является ключевой характеристикой любого вида энергии. «По этому показателю такие виды ископаемого топлива, как уголь (135,1 Вт/м2), нефть (195 Вт/м2) и газ (482 Вт/м2), а также атомная энергия (241 Вт/м2) намного опережают и солнечную (6,6 Вт/м2), и ветровую энергию (1,8 Вт/м2), - отметил Сечин в своем докладе «Одиссея мировой экономики в поисках золотого руна. Новый облик мировой энергетики» на энергетической панели ПМЭФ. - Таким образом, концепция «чистого нуля» фактически перечеркивает столетия поступательного развития общества, предлагая человечеству энергетический регресс».

По мнению главы «Роснефти», европейским политикам не хватает смелости публично признать этот факт, и слепая вера в «зеленый переход» напоминает зависимость. «Как метко выразился один из классиков французской литературы: «Красный нос – признак постоянства характера», – заявил Сечин. По его словам, интеграция возобновляемых источников энергии требует глубокой трансформации инфраструктуры, масштабы которой недооцениваются. В частности, согласно оценкам Мирового энергетического агентства, глобальные вложения в развитие энергосетей в 2,5 раза отстают от инвестиций в генерацию.